مدرب ليستر يدافع عن غزال :

واصل المدرب الفرنسي لنادي ليستر سيتي الدفاع عن لاعبه الجزائري رشيد غزال الذي كان وراء قدومه إلى ملعب الكينغ باور وهو الذي عرف جيدا إمكانياته لما أشرف عليه في نادي ليون، فبويال دافع عن القادم من موناكو بعد الحملة التي شن ضده من قبل أنصار الثعالب عقب مستواه المتواضع في لقاء مانشستر الأخير والذي انتهى بخسارة ليستر على أرضه بهدف دون رد، والذين لم يتقبلوا قرار المدرب إشراك غزال مكان ماديسون الذي كان بحسبهم يقدم في مستوى جيد وهنا قال المدرب بويال: ” قررت إشراك غزال في الشوط الثاني من أجل صناعة الخطر، خاصة أنه لاعب يملك القدرة خلق الفارق عن طريق الكرات الثابتة وكان قريبا من تعديل النتيجة لولا براعة حارس المنافس”.

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