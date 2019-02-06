مسلوب يقدم سادس تمريرة حاسمة :

واصل الدولي الجزائري السابق ومتوسط ميدان نادي لونس الفرنسي وليد مسلوب تقديم أقوى العروض هذا الموسم في الليغ 2 بعد أن ساهم في تحقيق فريقه للفوز على بيزيرس في اللقاء الذي جمعهما أول أمس، فإضافة إلى مستواه الكبير وتنشيطه للعب الهجومي، بصم مسلوب على تميرية حاسمة جديدة هي السادسة له هذا الموسم، بعد أن قدم كرة جميلة لزميله بن شركي الذي سجل الهدف الثالث، كما رفض مسلوب تسديد ضربة الجزاء رغم انه الأحق بالتسديد وهنا قال: “في لونس آن الذي يسدد ضربات الجزاء وبعدي يانيك غوميس عندما لا أكون موجود في الملعب، وهو قاد بدوره على أكمل وجه، لقد أحسست بأنه من الواجب علي تركه ينفذ ضربة الجزاء، من أجل استعادة الثقة التي غابت عنه منذ مدة طويلة”.

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