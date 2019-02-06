مهدي مصطفى: “سعيد بالعودة من جديد إلى فرنسا وأنا في سن 35”

عاد الدولي الجزائري السابق مهدي مصطفى للحديث عن اختياره وقراره بالعودة من جديد إلى الدوري الفرنسي في درجته الثانية، بعد تجربة قصيرة في الدوري القبرصي من بوابة نادي بافوس قبل العودة والتوقيع في الصيف الماضي مع نادي بيزيرس وقال: “في سن 35 قررت العودة من جديد إلى الليغ 2 الفرنسية بعد تجربة قصيرة في الخارج، أنا سعيد جدا بالتواجد مع هذه المجموعة، وتقديم خبرتي للاعبين الشبان، وأنا أملك خبرة لعب البقاء مع أندية باستيا، أجاكسيو، ولوريون، وحتى لما كنت في الليغ 1″.

” اللعب في منصب جديد وما يهمني هو ضمان البقاء”

بعدها واصل لاعب الخضر السابق الحديث عن وضعيته في ناديه الجديد والذي يبحث عن تحقيق البقاء في أول موسم له في الليغ 2، حيث يشارك معه في منصب مخلف عن الذي اعتاد عليه من قبل وخلال مسيرته، حيث أوضح مصطفى بالقول: “على الصعيد الشخصي، أنا مقتنع بما أقدمه وما بإمكانه تقديمه حتى الآن، اللعب حتى في منصب جديد وهو مدافع محوري، وأنا مرتاح فيه، ما يهم الآن هو التركيز على الجانب الجماعي لأن ضمان البقاء هو الأهم في نهاية الموسم رغم أن المأمورية ليست سهلة على الإطلاق”.

ب-بكوش

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