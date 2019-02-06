ميلان وواتفورد يريدان التعاقد مع براهيمي :

بعد أيام قليلة من تأكيد الصحافة الإيطالية على أن نادي إنتر ميلان رفض التعاقد مع الدولي الجزائري ونجم نادي بورتو ياسين براهيمي، بعد أن تم عرضه على إدارة الفريق من قبل وكلاء أعماله وذلك بحجة عدم حاجتهم للاعب بمواصفاته في الهجوم، هاهو النادي الثاني في ميلان يبدي استعداده لضم ابن الجزائر خلال الميركاتو الصيفي القادم، بحسب جريدة أبولا البرتغالية ،وهو يسعى حاليا لإقناع اللاعب بالانضمام إلى ميلان الذي يرغب في استعادة أمجاده والعودة إلى الواجهة الأوروبية من جديد.

واتفورد ناد إنجليزي جديد يدخل قائمة المهتمين

لن يكون نادي ميلان في طريق مفتوح لإقناع اللاعب الدولي الجزائري بالانضمام إليه خلال الصيف القادم، بل هناك نادي واتفورد الإنجليزي بحسب بجريدة أبولا دائما التي أكدت أن مسيري النادي يتواجدون في اتصالات مع محيط اللاعب من اجل إغرائه بالانضمام إلى الذئاب الصائفة القادمة، لينضم بذلك واتفورد إلى قائمة أندية البريمرليغ الراغبة في التعاقد مع لاعب غرناطة السابق في صورة إيفرتون، واست هام وآرسنال، وهو ما سيجعل المنافسة تشتعل بين فرق عديدة على خدمات اللاعب.

صفقة مجانية ومن يضمن راتبا كبيرا سيظفر باللاعب

كل هذا الاهتمام الكبير ببراهيمي والذي لم يسبق أن عرفه اللاعب، راجع إلى مجانية الصفقة، فبراهيمي يتواجد في وضع حر وبإمكانه اختيار ناديه الجديد في أي وقت دون اللجوء إلى إدارة بورتو بما أن عقده ينتهي في الصيف القادم، فتوفر لاعب بإمكانيات براهيمي وبالمجان ليس متاحا في كل موسم، فالمنافسة ستحتدم بين الأندية للظفر بهذه الصفقة والأكيد أن لاعب الخضر سيوقع للنادي الذي يضمن له رابتا كبيرا مثل الذي يطالب به أو أكثر، وهو الأمر الذي يصب في خدمة الأندية الإنجليزية القوية ماليا.

بورتو لم يقل كلمته بعد والموافقة على مطلبه المالي وارد

في ظل كل هذا الاهتمام باللاعب لا يزال نادي بورتو لم يقل كلمته بعد، خاصة أن براهيمي يقدم في مستوى كبير جدا ويسير بالنادي إلى تحقيق لقب الدوري البرتغالي للمرة الثانية تواليا، فرغم أن إدارة بورتو رفضت من قبل رفع راتب اللاعب السنوي، غير أنها قد تجد نفسها مجبرة على تلبية مطالبه المالية وتجديد عقده، على أن تبيع عقده للاستفادة ماليا، فخروج اللاعب دون استفادة خزينة النادي أمر غير مقبول وهو ما تسعى الإدارة لتفاديه.

ب-بكوش

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