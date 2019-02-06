والد هامسيك يكشف سر رحيل قائد نابولي :

أكد ريتشارد هامسيك، والد قائد فريق نابولي الإيطالي مارك هامسيك، على اقتراب الدولي السلوفاكي من الرحيل إلى نادي داليان يفانغ الصيني، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال ريتشارد، في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو ويب”: “لا يوجد شئ رسمي حتى الاَن، لكن في كرة القدم، تسير الأمور على هذا النحو”.

وأضاف: “لكنني اَمل أن تكتمل كل الأمور في الـ48 ساعة المقبلة، المفاوضات استمرت لفترة طويلة، لأن العام الصيني الجديد بدأ بالأمس فقط”.

وتابع هامسيك الأب: “مارك كان محبطًا وغير سعيد بالعام الماضي، لأنه فشل في الفوز بلقب الدوري الإيطالي، إذا لم يفز جوفنتوس على إنتر، لكان الموقف سيتغير لصالح نابولي، لكان لسوء الحظ، حصل نابولي على المركز الثاني”.

واختتم ريتشارد تصريحاته: “هذا العام مارك كان قلقاً من جراء أنه لن يكون قادرًا على اللعب باستمرار، وقرر تغيير القميص، في الصيف المدرب أقنعه بالبقاء، لكنه عاد مرة أخرى للعرض الصيني، ولن يقبل بأي عروض أخرى”.

وكان قائد نابولي أعلن الرحيل عن نادي الجنوب الإيطالي، إلى صفوف داليان يفانغ الصيني، مستفيداً من استمرار الانتقالات الشتوية في البلد الآسيوي، في عقد يمتد لـ3 سنوات، مقابل 25 مليون يورو، وبراتب 9 ملايين يورو في الموسم.