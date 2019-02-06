200 مليون يورو تنتظر نابولي في الصيف :

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن نادي نابولي وصيف ترتيب الكالتشيو، يترقب الحصول على ما يقرب من 200 مليون يورو، في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن نابولي سيعمل على الحصول على 200 مليون يورو، في الصيف المقبل.

على خلفية رحيل قائد الفريق مارك هامسيك إلى الدوري الصيني، ويدرس نادي الجنوب الإيطالي بيع مهاجمه المعار إلى بارما روبيرتو إنغليسي، إلى فريق أتالانتا مقابل قرابة 20 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن البلجيكي الدولي درايس ميرتينز هو الآخر في طريقه إلى الصين، خلال الصيف المقبل، مقابل 25 مليون يورو.

وأشار إلى أن الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، يسعى للحصول على خدمات السيد هيساي الظهير الأيمن للبارتينوبي، مقابل 35 مليون يورو.

وأوضح أن هناك اتفاقًا بين نابولي وباريس سان جيرمان، يقضي بانتقال آلان ماريز لوريرو، إلى النادي الفرنسي في الميركاتو الصيفي مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود 30 مليونًا، سيحصل عليها البارتينوبي من الرعاية.

وتخطط إدارة نابولي إلى إحداث ثورة في صفوف الفريق، عبر إجراء عملية إحلال وتجديد واسعة، من أجل إنعاش صفوف الفريق بعناصر قادرة على قيادة البارتينوبي، لاستعادة عرش الكالتشيو المفقود.