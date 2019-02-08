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آرسنال يراقب صخرة ألمانية :

8 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 32 زيارة

يسعى نادي آرسنال الإنجليزي إلى ترميم دفاعه بصفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت شبكة “سكاي سبورتس”، إلى أن آرسنال أرسل بعض كشافيه، لمشاهدة الألماني ماتياس غينتر، مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ، على أرض الواقع، للحكم على مستواه قبل تقديم عرض لضمه.

وأضافت الشبكة، أن آرسنال ليس الفريق الوحيد الذي يسعى لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، حيث أن هناك مراقبة من جانب توتنهام، الذي يسعى لتعويض الرحيل المحتمل للاعبه توبي ألديرفيريلد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت منذ أيام، إلى استعداد آرسنال لوضع شكودرن موستافي على لائحة الراحلين، وذلك بسبب عدم اقتناع المدرب الإسباني أوناي إيمري بإمكانيات اللاعب الألماني.

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