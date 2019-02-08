الخضر يتراجعون في ترتيب الفيفا ويحلون في المركز الـ69 :

أفرج الاتحاد الدولي للكرة القدم “فيفا” عن تصنيفه الشهري لمنتخبات العالم عن شهر جانفي الماضي وذلك يوم أمس الخميس، المنتخب الوطني تحت قيادة الناخب الوطني جمال بلماضي تراجع للمرة الأولى، فبعد أن حل في المركز 67 عن الشهر الماضي والذي قبله تراجع مركزين واستقر في المركز 69، ويعود تراجع الجزائر لنتائج بعض المنتخبات الأخرى في باقي القارات وليس لسوء نتائج الخضر لأن أشبال بلماضي لم يبلعوا أي لقاء كما هو معلوم .

الخضر حلوا في المركز 13 إفريقيا وتراجعوا عربيا خلف قطر والإمارات

وكما أشرنا أعلاه، فإن تراجع ترتيب الخضر كان بسبب نتائج بعض المنتخبات الأخرى ونقصد هنا نتائج الفرق الآسيوية، التي لعبت كأس آسيا، كما هو معلوم، الخضر وإن حافظوا على مركزهم الإفريقي الـ13 لشهر آخر، إلا أنهم تراجعوا عربيا ووصلوا للمركز السادس، فبغض النظر عن مصر وتونس والمغرب، فإن منتخبي قطر وأيضا الإمارات تجاوزا المنتخب الوطني لأول مرة منذ زمن بعيد، ويعود تفوق هذان البلدان على الجزائر لنتائجهما في كأس آسيا، خاصة قطر المتوج باللقب .

تونس تراجعت بمركزين وغامبيا في المركز 166

أما عن خصوم الخضر في الفترة المقبلة فنشير على أن تونس التي سنلاقيها وديا تراجعت أيضا بمركزين لكن من الـ26 لـ 28 أما غامبيا منافس الخضر في الجولة الأخيرة من تصفيات الكان فمازال يقبع في غياهب الترتيب، حيث احتل المنتخب الغامبي المركز 166 وهو تصنيف متأخر جدا يعكس قيمة هذا المنتخب، وتبدو الجزائر في طريق مفتوح للفوز على غامبيا والفوز عليه لن يكون مهما إلا على الصعيد المعنوي لأن الخضر ضمنوا التأهل لكن يبقى تحدي تونس هو الأهم وبلماضي سيركز عليه أكثر من تركيزه على لقاء غامبيا.

بورقعة-ع

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