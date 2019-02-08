المغربي خرجة: ” بن ناصر يعجبني وسيقدم الإضافة لنابولي”

اعترف اللاعب الدولي المغربي السابق حسين خرجة في تصريحات للإعلام الإيطالي بإمكانيات اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي إيمبولي الإيطالي إسماعيل بن ناصر، كما تحدث عن الحديث حول إمكانية انتقاله إلى نابولي في الصيف القادم، وهنا قال لاعب روما السابق: ” وجب على نادي نابولي الرفع من قيمة ونوعية لاعبيه، فاللاعب بن ناصر قادر على تقديم الإضافة اللازمة لتشكيلة الفريق الموسم القادم، هذا اللاعب يعجبني كثيرا ويملك الإمكانيات التي تسمح له بأخذ مكانة هامسيك في التشكيلة”، للتذكير فإن بن ناصر كان محل اهتمام الجامعة المغربية لكرة القدم لما كان لاعبا في آرسنال الإنجليزي، إلا أن رئيس الفاف السابق روراوة تمكن من إقناعه باللعب للجزائر، وهو حاليا مكسب حقيقي للمنتخب الوطني في وسط الميدان.

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