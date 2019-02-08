بلماضي يذكّر القطريين بفضل الجزائر في فوز منتخبهم بكأس آسيا :

اعتبر مدرب المنتخب الوطني الجزائري جمال بلماضي خلال تصريحاته التي أدلى بها لجريدة الوطن القطرية، بأن منتخب بلادهم قد استفاد كثيرا من المباراة الودية التي لعبها، أو بالأحرى خسرها أمام الخضر نهاية شهر ديسمبر الماضي، وهي المباراة التي كانت تندرج ضمن سلسلة المقابلات الودية التي خاضها المنتخب القطري تحسبا لدخوله غمار منافسة كأس آسيا التي احتضنتها الملاعب الإماراتية، والتي خرج منها القطريون أبطالا ورفعوا الكأس الآسيوية عاليا، حيث تحدث بلماضي عن مدى استفادة المنتخب القطري من تلك الخسارة الودية التي تعرض لها أمام محليي الخضر.

بلماضي: “خسارة القطريين ضد الخضر سبب فوزهم بالكأس الآسيوية”

لم ينف جمال بلماضي خلال تصريحاته التي نشرتها جريدة الوطن القطرية بأن الخسارة التي مني بها القطريون خلال المواجهة الودية ضد الخضر كانت سببا مباشرا في تحقيق العنابي للقب الدورة، حين قال: “الخسارة التي تعرض لها منتخب قطر أمامنا، سمحت له بتدارك العديد من الأخطاء التي سقط فيها اللاعبون خلال تلك المباراة الودية، وذلك قبل موعد انطلاق المُنافسة الرسمية لكأس آسيا”.

“سقوط قطر أمامنا كان بمثابة الدرس المفيد لهم”

كما استرسل مدرب نادي الدحيل السابق حول تفسيره لما حققه القطريون خلال الدورة الماضية من كأس آسيا، مؤكدا دائما بأن لتلك الخسارة أمام الخضر كان لها دور كبير في هذا الإنجاز التاريخي للمنتخب القطري، حين قال: “سقوط القطريين وديا أمام منتخب الجزائر، كان بمثابة الدرس الجيد والمُفيد لهذا المنتخب الآسيوي، وذلك كي يستفيق الجميع، وهو ما ظهرت نتائجه بشكل واضح في ملاعب الإمارات”.

“خوخي لعب دورا كبيرا في فوز قطر بالكأس”

بعدما هنأ مدرب المنتخب الوطني الجزائري القطريين بهذا التتويج التاريخي لهم، باعتبار أن المنتخب القطري حاز لأول مرة على كأس آسيا لكرة القدم في تاريخيه الكروي، عاد مدرب الخضر جمال بلماضي، ليشيد مُطولا بمدافع المنتخب القطري صاحب الأصول الجزائرية خوخي بوعلام الذي قال فيه بلماضي: “بوعلام خوخي لعب دورا كبيرا في تتويج قطر بهذه الكأس، خاصة على مستوى القاطرة الخلفية التي عرف كيف يصونها بالشكل اللازم، معتبرا إياه بمثابة مفاتيح اللعب طيلة أطوار المنافسة الآسيوية، خاصة في اللقاءات الصعبة التي حقق فيها القطريون الفوز بصعوبة كبيرة”.

“عرف كيف يقوم بدور القائد المثالي طيلة الدورة”

كما أثنى الناخب الوطني جمال بلماضي على الدور أو بالأحرى الوجه الآخر الذي ظهر به صاحب الأصول الجزائرية عندما أشار الناخب الوطني بأن خوخي كان بمثابة القائد الحقيقي، مسترسلا مدرب الخضر في تصريحاته بقوله: “لقد نجح بوعلام خوخي في القيام بالدور الآخر الذي منح له من قبل الطاقم الفني والمتمثل في قيادة الفريق، سواء كان ذلك على مستوى الدفاع أو حتى وسط الميدان، رفقة زميليه المتألقين أيضا بسام الراوي وطارق سلمان”.

“الوصول إلى القمة صعب وعلى القطريين أن لا يسقطوا في نفس أخطاء الجزائر، ألمانيا والبرازيل”

نصح الناخب الوطني جمال بلماضي مسؤولي المنتخب القطري بتفادي السقوط في نفس الأخطاء التي سقط فيها المنتخب الجزائري، معتبرا بأن الخضر كانوا قد وصلوا للقمة من قبل، خاصة في نهائيات البرازيل، لكنهم لم يحافظوا على ذلك المكسب ما جعلهم يغيبون عن مونديال روسيا، كما نوّه مدرب المنتخب الوطني الجزائري إلى نفس المرحلة التي مر بها منتخبا ألمانيا والبرازيل، حيث نصح القطريين قائلا: “على مُسيري الاتحاد القطري أن يسيروا المرحلة القادمة بذكاء كبير، وأن يحفظوا الدروس من بعض المنتخبات كالجزائر، ألمانيا والبرازيل، كما أنه على اللاعبين ألا يعيشوا مطولا في هذه الأجواء، من أجل مواصلة التألق على المُستوى العالي، فطبعا من حقهم الاحتفال بإنجازهم التاريخي، ولكن عليهم أيضا أن لا يبحروا بعيدا في هذه الأجواء، وهم مُطالبون بالعودة السريعة إلى العمل الجاد في أقرب وقت”.

م.دحوي

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