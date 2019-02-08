بن زية شارك في الحصة التدريبية وحاول الاستفسار عن سر إقصائه :

يوم واحد فقط بعد إقصاء اسمه تواجد لاعب الخضر ياسين بن زية بصفة عادية في تدريبات فريقه فينرباتشي الذي يحضر للقاء الدوري بداية الأسبوع وأيضا لقاء الدوري الأوروبي منتصف الأسبوع المقبل، الصحافة التركية قالت أن ياسين كان حاضرا لكن الأجواء كانت جد مكهربة، حيث كان غاضبا جدا من قرار الإدارة وحاول الاستفسار عن وضعه حتى أن وضعه لم يكن يوحي أبدا بأنه أتى ليتدرب بل أتى لأمور أخرى غير رياضية .

بن زية: “القرار المتخذ غير منصف ولا أعرف كيف تم اتخاذه”

وبحسب الصحافة التركية، فإن بن زية حاول الاستفسار عن السبب الذي أدى إلى إقصائه ولم يجد أمامه إلا المدرب أورسون أونال والذي يعتبر السبب الرئيسي في إقصائه، الصحافة التركية سربت حوارا جانبيا بين بن زية وربما المدرب، حيث قال له” شاركت في آخر لقاءين كأساسي، وأعتقد أنني ظهرت بمستوى جيد، لا أظن أنني كنت سيئا لهذه الدرجة، ولا أتصور كيف اتخذ هذا القرار في حقي، إنه أمر غير عادل” وحاول بن زية ربط إقصائه بجوانب فنية وحسب، وهو أمر لا يبدو منطقيا بالمرة لأن القرار المتخذ له أسباب أخرى مختلفة تماما .

وقت الحوار مع الإدارة انتهى وبن زية مطالب بإيجاد حلول

وكما أشرنا، فإنه من الواضح جدا أن سبب إقصاء اسم بن زية ليس فنيا كما يريد أن يقنع نفسه بل لأن الإدارة لا تريد بقاءه، إدارة فينرباتشي حاولت إعارة بن زية وحاولت أيضا إعادته لناديه لكن من دون جدوى وبعد أن تمسك اللاعب بمركزه وجد نفسه خارج التشكيل، وهو الأمر الوحيد الذي سيجعله يتحرك، بن زية مطالب بإيجاد حلول سريعة في الشهر الحالي سواء بالعودة لمجموعة الفريق ( إن كان ممكنا طبعا ) أو اللعب في نواد أخرى خارج تركيا وأوروبا كلها .

بورقعة-ع

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