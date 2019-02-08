بيتيس سيعود لطلب سليماني في الصيف :

يبدو أن فشل مفاوضات لاعب الخضر إسلام سليماني ونادي ريال بيتيس لن تمنع إدارة النادي الأندلسي من العودة لطلبه في الصيف المقبل، حيث كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي الشهير يوم أمس، أن إدارة بيتيس تدرس إمكانية العودة صيفا لطلب سليماني، حيث يبدو المهاجم المرغوب على ما يظهر والمدرب كيكي سيتين يصر على ضمه، وكانت إدارة ريال بيتيس قد اقتربت كثيرا من ضم سليماني في آخر ساعات الميركاتو الشتوي قبل أن تفشل الصفقة بسبب إدارة فينرباتشي .

ضمه صيفا سيكون أصعب لأن ليستر لا يريد إعارته

وكما هو معلوم، فإن بيتيس اقترب من ضم سليماني عن طريق الإعارة لنصف موسم ورغبته في ضمه صيفا لن تكون كذلك، حيث يرتبط إسلام بعقد مازال ممتدا لعامين مع نادي ليستر سيتي، وهذا الأخير لن يرغب من دون شك في إعارته، حيث اقترب عقده من النهاية وحان الوقت لبيعه بشكل نهائي، حيث أعار ليستر سيتي سليماني لنيوكاسل وفينرباتشي بعد ذلك ومن دون شك لا يريد إعارة ثالثة، الحديث عن صعوبة الانتقال يكمن في القيمة المالية التي تريدها إدارة ليستر التي تصر على استعادة ما خسرته على اللاعب هو أمر يبدو غير منطقي، لأن سليماني الحالي لا يساوي 35 مليون أورو وربما لا يساوي أكثر من عشرة ملايين حتى .

مدرب فينرباتشي يعوّل على سليماني في لقاء الدوري الأوروبي

قالت تقارير تركية يوم أمس، أن لاعب الخضر إسلام سليماني مازال يحتفظ بمكانه الطبيعي وكأن شيئا لم يكن، موقع أقسام التركي الرائد في الأخبار الحصرية قال يوم أمس أن مدرب فينرباتشي أورسون أونال مازال يعطي كل دعمه لسليماني رغم مستوياته المخيبة وهو ذات الدعم الذي حرمه لاعبون آخرون ( من بينهم بن زية مثلا) ذات الموقع قال أن أورسون أونال بدأ بتحضير سليماني من الآن للقاء زينيت الروسي في الدوري الأوروبي وهو اللقاء المهم، أورسون أونال يكون أيضا قد نزع اسم مهاجمه الإسباني روبرتو سولدادو من قائمة الدوري الأوروبي التي أرسلت في الأسبوع الحالي، ما يعني أن طريق سليماني للمشاركة أساسيا سيكون مفتوحا .

بورقعة-ع

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