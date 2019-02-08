جوفنتوس يُغري روما للسماح برحيل لاعبه :

يرغب نادي جوفنتوس، في تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظيره روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “كالتشيو ميركاتو”، أن جوفنتوس بدأ محادثاته مع وكيل أعمال نيكولو زانيولو لاعب روما، لمعرفة موقفه، رغم أنباء تفاوضه على تجديد عقده مع ناديه الإيطالي.

وتابعت الصحيفة أن البيانكونيري يمكن أن يعرض مبلغ 1.5 مليون يورو، كراتب سنوي في الموسم الواحد.

وأشارت إلى أن جوفنتوس يريد التعاقد مع زانيولو، على غرار عملية التعاقد مع فيديريكو بيرنارديسكي، والذي انضم من فيورنتينا في صيف 2017.

وأوضحت الصحيفة أن روما يمكن أن يضطر إلى بيع لاعب مهم في الصيف المقبل، مضيفة بأن زانيولو يمثل فرصة كبيرة للحصول على مبلغ ضخم.

ونوهت الصحيفة إلى أن جوفنتوس على استعداد لدفع 40 مليون يورو، لإحضار نيكولو زانيولو إلى تورينو.