ديبالا يعتذر عن تصرفه المشين :

اعتذر الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم جوفنتوس، عما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام بارما، الأسبوع الماضي، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري الإيطالي.

وكان ديبالا قد قرر ترك مقاعد البدلاء قبل نهاية المباراة، والدخول إلى غرفة خلع الملابس، تعبيرًا عن غضبه بسبب عدم مشاركته في اللقاء.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت”، أن باولو ديبالا حضر إلى التدريبات ليلة أمس، واعتذر لزملائه وجميع أفراد الجهاز الفني قبل بدء التحضيرات لمواجهة ساسولو.

وتعادل جوفنتوس مع ضيفه بارما، السبت الماضي، على ملعب أليانز ستاديوم، بنتيجة (3-3).

ويتصدر جوفنتوس، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي.