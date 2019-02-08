سانشو يحذر مواهب بريطانيا من البوندسليغا :

حذر جادون سانشو، مهاجم بوروسيا دورتموند، المواهب البريطانية الوافدة للأندية الألمانية من صعوبة أجواء البوندسليغا.

وبدأت أندية الدوري الألماني في استقطاب المواهب البريطانية مؤخرًا، لا سيما بعد تألق الدولي الإنجليزي مع أسود الفيستيفال.

وخلال تصريحات لصحيفة “ذا صن” البريطانية، قال سانشو: “يبدو أن اللاعبين الشباب يغادرون إنجلترا صوب ألمانيا، بسبب رؤيتهم لنجاحي هنا، لكن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق”.

وأضاف: “كل مسيرة مختلفة بين لاعب وآخر، فعند انتقالي لدورتموند كنت بحاجة لشيء مختلف، لذا قررت اتخاذ هذه الخطوة، لكني بذلت قصارى جهدي من أجل التحسن، كما أنني لا يمكنني الحديث عن لاعبين آخرين”.

وأعرب سانشو عن أمله في مواجهة مواطنه ريس نيلسون، مهاجم هوفنهايم، عندما يلتقي الفريقان، غدًا السبت، في الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

وعن ذلك قال لاعب مانشستر سيتي السابق: “أتمنى أن تسنح لنا الفرصة للقاء بعضنا داخل الملعب، لأن الأمر سيكون رائعًا بالنسبة لعائلاتنا”.

يذكر أن شالكه ولايبزيغ آخر المنضمين للظفر بمواهب بريطانيا مؤخرًا، بالتعاقد مع الويلزي رابي ماتوندو والإنجليزي إيميل سميث روي على الترتيب.