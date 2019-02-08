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سولسكاير ينجح في تغيير رغبة بوغبا :

8 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 35 زيارة

نجح النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في تغيير رغبة النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي كان قريبًا من الرحيل عن الشياطين الحمر خلال الفترة الماضية.

وأكدت صحيفة “مترو”، أن سولسكاير أخبر بوغبا، بأنه سيكون محور مشروع مانشستر يونايتد، لذلك استقر لاعب الوسط الفرنسي على البقاء مع النادي، خاصة بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وعاش النجم الفرنسي، فترة عصيبة تحت قيادة مورينيو، لكن رحيل المدرب البرتغالي ألغى فكرة الرحيل لبعض اللاعبين أمثال بول بوغبا وأنتوني مارسيال وديفيد دي خيا.

وفعل بوغبا في 9 مباريات تحت قيادة سولسكاير، ما لم يفعله مع مورينيو منذ بداية الموسم، حيث سجل اللاعب الفرنسي، 6 أهداف ساعدت الشياطين الحمر في انتزاع المركز الخامس من آرسنال في الدوري الإنجليزي.

وأعاد سولسكاير، الثقة لبوغبا مجددًا بالحديث مع وسائل الإعلام أكثر من مرة عن موهبة اللاعب، وقدراته القيادية، مما يجعله مؤهلًا لحمل شارة قيادة النادي من جديد.

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