عطال سيعود بعد ثلاثة أسابيع :

كشفت تقارير فرنسية يوم أمس، أن لاعب الخضر يوسف عطال قد تجنب الأسوأ، حيث كشفت الفحوصات المعمقة التي خضع لها في بداية الأسبوع إلى أنه يعاني من تمزق عضلي خفيف في العضلة العلوية للفخذ، هذه الإصابة ليست خطيرة بحسب الإعلام الفرنسي، حيث سيغيب الجزائري لفترة ثلاثة أسابيع مبدئيا قبل أن يعود للنشاط بشكل عادي، وفي حال احتسبت الأيام التي غاب عطال منذ إصابته، فإن الإصابة ستبعده شهرا كاملا على أقصى تقدير.

سيخضع لفحوصات أخرى للتأكد من شفائه

دائما وبحسب التقارير الفرنسية الرسمية، فإن لاعب الخضر سيخضع لبرنامج علاجي في الأسابيع الثلاثة المقبلة على أن يخضع مرة أخرى لفحوصات معمقة بالأشعة في غضون ثلاثة أسابيع، الفحوصات الجديدة التي سيخضع لها عطال ستحدد إمكانية عودته للتدريبات والمشاركة مع نيس والتفاؤل كبير حول ذلك، حيث يرى الطاقم الطبي لنادي نيس أن الإصابة التي يعاني منها يوسف ليست خطيرة وأن التمزق العضلي الذي يعاني منه سيختفي بتكثيف العلاج .

سيكون حاضرا في تربص الخضر بشكل عادي

الحديث عن إصابة خطيرة لعطال في وقت سابق كان يهدد مشاركته في تربص الخضر المقبل في النصف الثاني من مارس، والذي سيتخلله لقاءي تونس الودي وغامبيا الرسمي، لكن غياب لاعب نيس لثلاثة أسابيع فقط سيعني أنه سيكون جاهزا على أقصى تقدير في نهاية الشهر الحالي على أن يلعب بداية مارس ما لا يقل عن ثلاثة لقاءات وهو عدد لقاءات كاف جدا من أجل تحضيره للتواجد في تربص الخضر، هذا ويعتبر عطال لاعبا مهما جدا في تعداد الخضر وبلماضي يتمنى من دون شك تواجده مع المنتخب الوطني سواء في مارس أو في منافسة كأس إفريقيا بعد أربعة أشهر.

بورقعة-ع

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