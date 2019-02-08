غوارديولا يردّ على محرز ويؤكد أن غيابه أمر عادي :

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا ثمينا جدا في الدوري الإنجليزي على حساب نادي إيفرتون بهدفين من دون رد، الفوز سمح للمان سيتي باعتلاء الصدارة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، اللقاء عرف غيابا جديدا للدولي الجزائري رياض محرز، ورغم أنه أجرى الإحماءات لفترة فاقت النصف ساعة إلا أن مدرب السيتي بيب غوارديولا لم يمنحه فرصة الظهور بعد أن استنفد التغييرات، غياب محرز واصل صنع الحدث في بريطانيا مما اضطر المدرب للرد .

غوارديولا: ” الدوري فيه 38 لقاء وكل اللاعبين سيشاركون”

وبعد نهاية اللقاء نشط مدرب السيتي بيب غوارديولا ندوة صحفية، التقني الإسباني سئل عن وضع محرز الذي بات مقلقا أكثر فأكثر، بيب هون من هول المشكل وقال أن غياب رياض ليس مشكلة بالنسبة له وقال” أعرف أن بعض اللاعبين لا يلعبون بشكل منتظم في الفترة الأخيرة لكن هو أمر عادي، لا أرى أي مشكل في الأمر، الدوري الإنجليزي يمتد لـ38 جولة كاملة والكل سيلعب، أعرف لاعبي فريقي جيدا وأعرف متى أحتاجهم، أما عن عدم إدخال لاعب ما أثناء اللقاء فأنا قريب من اللاعبين وأعرف من يمنحني الإضافة ومن يعجز عن تقديمها “.

محرز مطالب برفع التحدي وعدم الاستسلام

مشكلة محرز بدأت تأخذ منحى خطيرا بحسب الإعلام الإنجليزي فمنهم من تكلم عن قطيعة ومنهم من تكلم عن كراهية متبادلة والبعض تكلم عن تحدي، حيث يرى الكثير من الكتاب وحتى الأنصار أن محرز مطالب بتحدي مدربه بيب غوارديولا والعودة في أسرع وقت للميادين، الصحافة الإنجليزية قالت أن رياض مطالب بنسيان خيبات الدوري الأخيرة وغيابه عن ستة لقاءات والتركيز فقط على المستقبل والمستقبل هو لقاء تشيلسي الذي سيقام الأحد، حيث بات محرز مطالبا بإقناع بيب بمنحه مركزا أساسيا في هذا اللقاء وبات يملك فقط ثلاثة أيام لفعل ذلك .

بورقعة-ع

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