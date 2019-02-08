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فالفيردي يوشك على حسم مصيره مع برشلونة :

8 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 27 زيارة

اقترب إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، من حسم مستقبله مع النادي الكتالوني، سواء بالرحيل أو البقاء.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن فالفيردي يرغب في البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده، الذي يمتد حتى عام 2020، وهو ما أخبر به المدرب، الدائرة المقربة منه في البلوغرانا.

ونوهت الصحيفة أن إدارة برشلونة تريد الحفاظ على فالفيردي، الذي يعلم الهدف الأساسي للفريق، وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وتعلم إرنستو فالفيردي، الدرس جيدًا في دوري أبطال أوروبا، بعدما خرج الموسم الماضي من دور الثمانية على يد روما الإيطالي.

وقالت الصحيفة إن هدوء وتواضع فالفيردي وعدم دخوله في مشاكل مع اللاعبين، بجانب سياسته الناجحة مع القائد ميسي، والتعامل الجيد مع عثمان ديمبلي ومالكوم وأرتورو فيدال، يثبت مكانة المدرب عند إدارة برشلونة.

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