فيغولي يسجل رابع أهدافه ويأسر قلوب الأنصار :

واصل الدولي الجزائري سفيان فيغولي تقديم أقوى العروض وهذه المرة في لقاء ذهاب ربع نهائي الكأس أمام نادي هطاي سبور من الدرجة الثانية الذي لعب سهرة أول أمس، فيغولي ورغم مشاركته كبديل من إراحته شارك في الدقيقة 84 وتمكن من تدوين الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع، وهو ما عزز حظوظ غلطة سراي في التأهل إلى النصف نهائي قبل لقاء العودة الذي سيلعب بعد ثلاثة أسابيع، وبهدفه الأخير يكون فيغولي قد رفع رصيده إلى أربعة أهداف ويثير دهشة أنصار النادي حول عودته القوية جدا.

فيغولي: “الفوز من أجل والد مدربنا”

أعرب لاعب الخضر في تصريح للموقع الرسمي لغلطة سراي عن سعادته بعد الفوز المحقق والهدف الذي سجله، خاصة أن الفوز جاء في غياب المدرب فاتيح تيريم الذي فقد والده، وقال: ” حققنا الفوز في المباراة من أجل والد مدربنا، فعلنا كل شيء من أجل تحقيق الفوز وتجاوز الصعاب وأتمنى أن يساعد هذا الفوز مدربنا معنويا، كان علينا الفوز بأثقل نتيجة ممكنة قبل لقاء العودة وأحمد المولى على الهدف الذي سجلته”.

ب-ب

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