نابولي يستنجد بطبيب نادال لعلاج مدافعه :

تلقى نادي نابولي، ضربة موجعة بعد إصابة الإسباني راؤول ألبيول، مدافع الفريق، ليتأكد غيابه عن مباريات فريق الجنوب عن الاستحقاقات القادمة.

وبحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، بات منزعجا للغاية بسبب الإصابة التي تعرض لها البيول الذي يعد خيارا أساسيا في دفاعات الفريق، خاصة وأن أمامه استحقاقات مهمة في الدوري الإيطالي والأوروبي، ويخشى أن تتسبب الإصابة في أوتار الركبة اليسرى في غياب اللاعب عدة أشهر عن الملاعب.

وأشارت إلى أن ألبيول لن يلعب أمام فيورنتينا، بالمباراة المقبلة بالجولة 23 من الدوري الإيطالي، مضيفة بأن اللاعب يواجه خطر الابتعاد عن المباريات لفترة طويلة.

ونوهت الصحيفة إلى أن ألبيول ينتظر نتائج الاستشارة التي أجريت في برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، مع الدكتور أنخيل رويز، وهو الطبيب الذي عالج رافاييل نادال، أسطورة التنس، والذي ساهم في عودته للحياة من جديد في ملاعب التنس، بعد تكرار إصابات الركبة، حيث استخدم طريقة العلاج بالخلايا الجذعية.