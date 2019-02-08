الرئيسية / آخر الأخبار / نابولي يستنجد بطبيب نادال لعلاج مدافعه :

نابولي يستنجد بطبيب نادال لعلاج مدافعه :

8 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 42 زيارة

تلقى نادي نابولي، ضربة موجعة بعد إصابة الإسباني راؤول ألبيول، مدافع الفريق، ليتأكد غيابه عن مباريات فريق الجنوب عن الاستحقاقات القادمة.

وبحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، بات منزعجا للغاية بسبب الإصابة التي تعرض لها البيول الذي يعد خيارا أساسيا في دفاعات الفريق، خاصة وأن أمامه استحقاقات مهمة في الدوري الإيطالي والأوروبي، ويخشى أن تتسبب الإصابة في أوتار الركبة اليسرى في غياب اللاعب عدة أشهر عن الملاعب.

وأشارت إلى أن ألبيول لن يلعب أمام فيورنتينا، بالمباراة المقبلة بالجولة 23 من الدوري الإيطالي، مضيفة بأن اللاعب يواجه خطر الابتعاد عن المباريات لفترة طويلة.

ونوهت الصحيفة إلى أن ألبيول ينتظر نتائج الاستشارة التي أجريت في برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، مع الدكتور أنخيل رويز، وهو الطبيب الذي عالج رافاييل نادال، أسطورة التنس، والذي ساهم في عودته للحياة من جديد في ملاعب التنس، بعد تكرار إصابات الركبة، حيث استخدم طريقة العلاج بالخلايا الجذعية.

شاهد أيضاً

الخضر يتراجعون في ترتيب الفيفا ويحلون في المركز الـ69 :

أفرج الاتحاد الدولي للكرة القدم “فيفا” عن تصنيفه الشهري لمنتخبات العالم عن شهر جانفي الماضي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved