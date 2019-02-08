هدف غزال من بين أجمل أهداف ليستر :

اختار أنصار نادي ليستر سيتي في استفتاء وضعه الموقع الرسمي للنادي الهدف الذي سجله الجزائري رشيد غزال يوم السادس جانفي في لقاء الكأس أمام نيوبورت من بين أجمل الأهداف التي سجلها النادي في شهر جانفي المنصرم، وقد يكون هذا الاعتراف بجمالية الهدف بمثابة دافع معنوي للاعب الخضر الذي يعاني هذا الموسم في الكينغ باور ولا يحظى بفرص لعب كثيرة مع المدرب الفرنسي كلود بويال رغم أنه هو من جلبه لليستر، كما أنه نال انتقادات واسعة بإشراكه في اللقاء الأخير أمام مانشستر ولو كبديل.

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