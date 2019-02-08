هني يتلقى الإشادة بعد تحسن أدائه بشكل ملحوظ :

تلقى الدولي الجزائري سفيان هني عبارات الإشادة بعد تحسن مستواه بشكل ملحوظ مع نادي سبارتاك موسكو، فاليري جلاديلين المدرب الروسي ومدرب نادي سبارتاك السابق أشاد كثيرا بهني، حيث أدلى بتصريحات لموقع “سبور دايلي” الروسي تكلم فيها عن الدوري الروسي الذي سينطلق قريبا، وعند وصوله لنادي سبارتاك قال جلاديلين، أنه أعجب كثيرا بهني وأنه يحب كثيرا طريقة لعبه واحتفاظه بالكرة، هذا وكان هني قد تلقى انتقادات لاذعة جدا في النصف الأول من الموسم وصلت لحد التجريح والمطالبة بطرده من الفريق مع حلول الميركاتو الشتوي الماضي، لكن وعلى ما يبدو فإن لاعب الخضر تأقلم بسرعة مع الأجواء الروسية وبدأ ينتزع الإعجاب في انتظار التأكيد مع انطلاق المنافسة الرسمية.

بورقعة-ع

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