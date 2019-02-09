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إنتر ميلان على أعتاب إحباط برشلونة ومانشستر يونايتد :

9 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 36 زيارة

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن نادي إنتر ميلان اقترب بشدة من توجيه ضربة قوية لبرشلونة ومانشستر يونايتد، في ظل سعيهما لضم نجم النيراتزوري.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن إنتر ميلان توصل إلى اتفاق لتجديد عقد مدافعه ميلان سكرينيار، حتى عام 2023، ويتبقى فقط بعض الإجراءات قبل الإعلان بصورة رسمية عن ذلك.

وأشار إلى أن راتب اللاعب السنوي سيرتفع في العقد الجديد من 1.7 مليون يورو إلى 3 ملايين، بالإضافة إلى المكافآت.

كما أوضح الموقع الإيطالي أن العقد الجديد لسكرينيار مع إنتر ميلان لن يتضمن أي شرط جزائي يسمح للاعب بالرحيل.

وجاء تحرك إنتر لتحصين سكرينيار، بعد الأداء الجيد للاعب في الموسم الحالي، وتشكيله لثنائية مميزة في قلب الدفاع مع ستيفان دي فري.

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