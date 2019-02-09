استدعاء 24 لاعبا لأقل من 23 سنة لمواجهتي تونس :

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي عن القائمة النهائية لمنتخب أقل من 23 سنة والتي ستكون معنية بمواجهة المنتخب التونسي في مناسبتين يوم 16 و19 من فيفري الجاري، حيث وجه المدرب عبد العزيز الذي يشرف مؤقتا على هذا المنتخب الدعوة لـ24 لاعبا من أجل الدخول في تربص بداية من 13 فيفري وحتى 20 منه لتحضير هاتين المواجهتين الوديتين واللتين يراهن عليهما كثيرا القائمون على الخضر من أجل التحضير بشكل جيد للتصفيات القادمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

هيمنة لاعبي بارادو بتواجد سبعة لاعبين

الملاحظ على القائمة التي أعدها المدرب المؤقت عبد العزيز هي السيطرة الكبيرة للاعبي نادي بارادو، حيث تم توجيه الدعوة لسبعة لاعبين من فريق واحد إضافة إلى سيطرة لاعبي أندية وسط البلاد في صورة اتحاد العاصمة، مع استدعاء ثلاثة لاعبين من الشلف ولاعب من شبيبة سكيكدة وآخر من وفاق سطيف، لتبقى سيطرة لاعبي بارادو متوقعة نظرا لتكوينهم وكذلك تدخل أمور أخرى في اختيارات الطاقم الفني الحالي.

الفاف ما زالت في رحلة البحث عن مدرب

عقب استقالة مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف والذي كان يشرف على المنتخب الأولمبي، لا تزال الفاف بقيادة رئيسها خير الدين زطشي في رحلة البحث عن مدرب جديد لهذه الفئة التي يشرف عليها حاليا المدرب عبد العزيز مؤقتا وبإشراف من المدرية الفنية بقيادة عامر شفيق، فرغم الأسماء الكثيرة التي تداولت حول اتفاقه مع مدرب فرنسي، لم يترسم أي شيء لحد الآن، خاصة أن بعض المصادر كشفت رغبة زطشي في الاعتماد على المدرسة الإسبانية وهو في رحلة البحث عن مدرب جديد.

قائمة منتخب أقل من 23 سنة

سيفور عبد المؤمن (لتحاد العاصمة)، بوطاقة أحمد (لتحاد البليدة)، أيمن بوقرة (نادي بارادو)، قتال أسامة (لتحاد البليدة)، موالي حمزة (نادي بارادو)، بودشيشة عيسى (وفاق سطيف)، مرواني محمد (مولودية الجزائر)، يوسف دوار (نادي بارادو)، زين الدين بلعيد (نصر حسين داي)، تيزي بوعلي بلال (شبيبة القبائل)، توقاي محمد (نصر حسين داي)، كمال بلعربي (لتحاد العاصمة)، بوداوي هشام (نادي بارادو)، عبد الجليل طاهري (نادي بارادو)، مريلي إسلام (جمعية الشلف)، آدم زرقان (نادي بارادو)، يعيش إلياس (نصر حسين داي)، بن حمودة بلال (إتحاد العاصمة)، بشو يوسف (شباب بلوزداد)، شريف قدور شاكر (جمعية الشلف)، قيبو عبد القادر (جمعية الشلف)، قادر عبد القهار (نادي بارادو)، محيوس أيمن (جمعية عين مليلة)، حداد مراد (شبيبة سكيكدة).

ب-بكوش

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