المغرب الفاسي ينفي تفاوضه مع آيت جودي :

نفت إدارة المغرب الفاسي مفاوضتها مع المدرب الجزائري عز الدين آيت جودي، للتعاقد معه خلفا للمدرب هشام الإدريسي، الذي غادر النادي بداية هذا الأسبوع، وأكد مجلس إدارة الفريق الفاسي، في بيان أن المسؤولين لم يفتحوا باب المفاوضات مع المدرب الجزائري، وليس لديهم نية للتعاقد معه، وأكد الفريق الفاسي في بيان أن مجلس الإدارة، وضع الثقة في المدرب المساعد مصطفى المراني لقيادة الفريق، إلى نهاية الموسم، يشار إلى أن آيت جودي سبق أن درب المغرب الفاسي في مناسبتين، وتربطه علاقة جيدة بمكونات الفريق، وشهدت الفترة الأخيرة أخبارا حول دخول مجلس إدارة الفريق الفاسي في مفاوضات تمهيدا لعودته، قبل أن ينفي كل هذه الأنباء.

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