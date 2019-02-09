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بن طالب وبلفوضيل طرفان في صراع صدارة البوندسليغا :

9 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 61 زيارة

سيكون ثنائي البوندسليغا الجزائري إسحاق بلفوضيل ونبيل بن طالب طرفي صراع الصدارة في الدوري الألماني، حيث يتنقل الأول للقاء المتصدر بوروسيا دورتموند فيما يتنقل الثاني للقاء الوصيف بايرن ميونيخ، فرص الثنائي في العودة بنتيجة طيبة تبدو صعبة، كيف لا والثنائي يلاقي المتصدر ووصيفه لكن تبقى الآمال ممكنة، مشاركة بلفوضيل في لقاء اليوم تبدو صعبة جدا، خاصة بعد مستوياته السيئة في اللقاءات الماضية، حيث لم يترك أي بصمة بعد مشاركته كبديل، فيما تبدو فرص مشاركة بن طالب أساسيا كبيرة جدا، لأنه عنصر هام في خطط مدربه توديسكو، كما أنه شفي تماما من الإصابة التي كان يعاني منها في وقت سباق .
بورقعة –ع

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