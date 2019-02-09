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حاليلوزيتش يطالب بإلغاء الميركاتو الشتوي :

9 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 47 زيارة

في خرجة جديدة من المدرب الأسبق للمنتخب الوطني البوسني وحيد حاليلوزيتش والتي تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، طالب مدرب نادي نانت من الفيفا إلغاء فترة التحويلات الشتوية التي حسبه تضر الأندية أكثر مما تخدمها، وذلك بعد تراجع مستوى فريقه في الليغ 1 عقب بيع نجوم الفريق وفي مقدمتهم الهداف الأرجنتيني سالا الذي لقي مصرعه مؤخرا وقال حاليلو: ” أتمنى إيقاف الميركاتو لأنه جريمة، لقد أفسد العمل لذي قمنا به خلال ثلاثة أشهر كاملة، لأن الأسماء التي غادرت الفريق أفسدت كل العمل الذي قمنا به وهو ما جعل وضيعتنا في البطولة تتعقد”.
ب-ب

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