حاليلوزيتش يطالب بإلغاء الميركاتو الشتوي :

في خرجة جديدة من المدرب الأسبق للمنتخب الوطني البوسني وحيد حاليلوزيتش والتي تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، طالب مدرب نادي نانت من الفيفا إلغاء فترة التحويلات الشتوية التي حسبه تضر الأندية أكثر مما تخدمها، وذلك بعد تراجع مستوى فريقه في الليغ 1 عقب بيع نجوم الفريق وفي مقدمتهم الهداف الأرجنتيني سالا الذي لقي مصرعه مؤخرا وقال حاليلو: ” أتمنى إيقاف الميركاتو لأنه جريمة، لقد أفسد العمل لذي قمنا به خلال ثلاثة أشهر كاملة، لأن الأسماء التي غادرت الفريق أفسدت كل العمل الذي قمنا به وهو ما جعل وضيعتنا في البطولة تتعقد”.

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