دحلب يكرّم في فرنسا :

كرّمت بلدية سان جيرمان بالتنسيق مع إدارة النادي الباريسي النجم الجزائري والدولي السابق مصطفى دحلب أول أمس الخميس بمقر البلدية بحضور العديد من الوجوه عرفانا لما قدمه هذا اللاعب للنادي الفرنسي والمنتخب الجزائري الذي اختار الدفاع عن ألوانه رغم أن أبواب المنتخب الفرنسي كانت مفتوحة أمامه، وحضر حفل التكريم سفير الجزائر في فرنسا عبد القادر مسدوة الذي نشر عبر حسابه في وقع التواصل الاجتماعي تويتر صور التكريم الذي حظي به دحلب مرفوقا بعبارات الثناء والإشادة بهذا لنجم الكبير الذي صنع مجد الكرة الجزائرية ونادي باريس سان جيرمان لما تقمص ألوانه في الفترة الممتدة لعشر سنوات كاملة بين 1974 و1984 وساهم في العديد من الألقاب التي حصدها النادي الباريسي.

ب-ب

مرتبط