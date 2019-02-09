رئيس غرفة تسوية المنازعات: “من لديه دين ولو بدينار فهو ممنوع من الاستقدام”

كشف أمس رئيس الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات يونس بن حمودة في تصريحات للإذاعة الوطنية أن الرابطة الوطنية لكرة القدم ليس من صلاحياتها من الآن فصاعدا منع الأندية من الاستقدامات أو السماح لها بذلك وقال المسؤول عن لجنة المنازعات: ” من اليوم الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات هي المسؤولة عن رفع العقوبات أو معاقبة الأندية بالحرمان من الاستقدامات وليست الرابطة، هذه الأمور ليست من صلاحيات الرابطة من الآن وكل ناد لديه دين لن يسمح له بالاستقدام مهما كانت قيمته”.

“سنطبق قرار الفيفا ولن نتسامح مع الأندية المدانة”

واصل المسؤول عن لجنة المنازعات الحديث عن هذه القضية والتي تثير الجدل في كل ميركاتو بسبب ديون النوادي الجزائرية تجاه اللاعبين المحليين أو الأجانب، وقال حمودة أن غرفته ستقوم بتطبيق القرارات الجديدة للاتحاد الدولي للعبة ولن تتسامح أبدا في قضية الديون وشرح ذلك بالقول: ” سمحنا من قبل للأندية التي لا يتجاوز ديونها بمليار سنتيم بالاستقدامات، لكن هذا أصبح من الماضي لأن الفيفا أصدرت قرارا جديدا يندد بهذه التصرفات ويمنعها على الإطلاق وما علينا إلا تنفيذ هذا القرار، لذلك من هنا فصاعدا من لديه دين ولو بدينار واحد فهو غير معني بالاستقدام ولا يحق له دخول الميركاتو”.

ورّط الأندية والميركاتو الصيفي سيعرف جدلا كبيرا

تصريحات الرجل الأول في غرفة المنازعات سيورط الأندية الجزائرية التي ستعاني الصيف القادم وهي التي تعاني من ديون بالملايير، ما سيجعل من قضية الاستقدامات تطرح وبأكثر حدة الصيف القادم، سواء في الرابطة الأولى أو الثانية والأزمة المالية لعديد الأندية ستتفاقم مستقبلا، وهي التي اعتادت على تراجع الفاف وهيئاتها في قراراتهم المتخذة في كل مرة، حيث تحملت في أكثر من ملف تسديد ديون اللاعبين وخاصة الأجانب لتجنب العقوبة من الفيفا.

تقزيم الرابطة وهيئة مدوار ستكتفي فقط بالبرمجة

بعد سحب قضية تسوية المنازعات من الرابطة التي يديرها عبد الكريم مدوار، لم يتبق أمام هذه الهيئة إلا برمجة اللقاءات، فهي غير مسؤولة عن لجنة التحكيم ولا لجنة الانضباط ودخلت مؤخرا في صراع مع التلفزيون العمومي حول حقوق البث قد يجعل الفاف تتدخل وتحرمها من تسيير هذا الملف، ليبقى أمام الرابطة بمكتبها التنفيذي إلا وضع البرمجة.

ب-بكوش

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