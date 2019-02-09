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سر رفض رومانيولي الانتقال إلى جوفنتوس :

9 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 50 زيارة

كشف تقرير صحفي إيطالي، أن أليسيو رومانيولي، مدافع وقائد ميلان، رفض عرضًا في الصيف الماضي، للانتقال إلى صفوف جوفنتوس.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن ارتباط رومانيولي الكبير بميلان، بالإضافة إلى استمتاعه بدوره الجديد كقائد للفريق، وراء رفضه لعرض السيدة العجوز.

وأصبح رومانيولي قائدًا لميلان في الصيف الماضي، عقب عودة ليوناردو بونوتشي إلى فريق جوفنتوس.

وأشارت الصحيفة إلى أن رومانيولي من أبرز اللاعبين الذين تبني عليهم إدارة الروسونيري مشروع النادي الجديد.

وكان رومانيولي انتقل إلى صفوف ميلان في صيف عام 2015 قادمًا روما مقابل 25 مليون يورو.

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