سعدي يتقاضى 60 ألف أورو شهريا دون أن يشارك :

كشفت جريدة ليكيب الفرنسية عن أرقام قد تحدث ضجة في نادي ستراسبورغ الفرنسي، بعد كشف رواتب عديد اللاعبين الحاليين للفريق ومن بينهم الدولي الجزائري السابق إدريس سعدي الذي التحق بالفريق سنة 2017، حيث يتقاضى لاعب سانت إيتيان السابق راتبا أسبوعيا قدره 15 ألف أورو، أي 60 ألف أورو شهريا وهو راتب يعتبر كبيرا جدا للاعب قدم من ناد متواضع في بلجيكا وهو كورتري البلجيكي، ما سيجعل العديد من الأسئلة تطرح حول من قام بهذه الصفقة التي تعتبر خاسرة على كل المقاييس ؟.

سجل أربعة أهداف في عامين ولعب لقاء واحد هذا الموسم

ما يؤكد أن صفقة البيلدوزر كما يلقب خاسرة ونادي ستراسبورغ يتحمل في أعباء مالية دون تحقيق أية فائدة من استقدام قلب الهجوم الجزائري، فسعدي لم يسجل طيلة موسمين بألوان ستراسبورغ إلا أربعة أهداف في الليغ 1 وهو حاليا يعاني من إصابة على مستوى الركبة قد تبعده حتى نهاية الموسم الحالي، كما أن اللاعب الجزائري شارك في لقاء واحد في بداية الموسم الحالي ودائما كان بديلا.

ب-ب

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