غلام مرشح للعودة لمركزه في لقاء الفيولا اليوم :

بعد جلوسه على الدكة في اللقاءات الثلاثة الأخيرة في الدوري، قد يكون لقاء فيورنتينا سهرة اليوم موعدا لعودة الدولي الجزائري فوزي غلام لمركزه الأساسي، “راديو مارتي” الإيطالي قال يوم أمس أن المدرب أنشيلوتي لن يقوم بتغييرات على تشكيلته التي لعبت اللقاءات الأخيرة عدا مركز واحد، وهو مركز الظهير الأيسر، حيث سيعود لمنح الفرصة لغلام، الحديث عن عدم وجود أي تغييرات سيعني بقاء الجزائري الآخر آدم وناس على الدكة وسيكون أمله الآن المشاركة في أكبر عدد من الدقائق عند دخوله بديلا.

مشاركة غلام فقط لإراحة ماريو روي؟

الغريب في تبرير مشاركة غلام اليوم السبت، هو أن ذلك سيكون فقط لإراحة ماريو ريو الذي لعب آخر ثلاثة لقاءات وكلها كانت قوية ضد كل من ميلان لازيو وأيضا سامبدوريا، تقارير مثل هذه تؤكد أن وضع غلام فعلا معقد وأن بقاءه على الدكة في الفترة الأخيرة ربما يكون بسبب تراجع مستواه، يشار إلى أن بعض التقارير قالت في وقت سابق أن بقاء غلام على الدكة ربما يعود لإصابته الطويلة، حيث رأى الطاقم الطبيب أن إشراكه بهذا الكم المكثف مباشرة بعد عودته ربما لن يكون في صالحه، على أمل أن يكون هذا هو سبب إبعاد غلام في اللقاءات الأخيرة وليس بسبب تراجع مستواه .

بورقعة –ع

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