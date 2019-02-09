كوستا يسكب البنزين على النار في جوفنتوس :

يعيش البرازيلي دوغلاس كوستا، جناح جوفنتوس، فترة غير جيدة فيما يخص علاقته بإدارة البيانكونيري، ويبدو أن حدة الأزمة ستتصاعد في الفترة المقبلة.

وقام كوستا، بالإعجاب بخبر يتحدث عن اهتمام مانشستر يونايتد بضمه، نشره الحساب الرسمي لموقع “sport musing”، بـ”تويتر”.

وكانت صورة كوستا، بقميص جوفنتوس تتصدر الخبر المنشور، الذي تحدث عن اهتمام الشياطين الحمر، بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي في الميركاتو المقبل.

وأوضح موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن تصرف كوستا قد يعد إشارة محتملة لمستقبله مع جوفنتوس.

ولعب كوستا في الموسم الحالي 24 مباراة مع جوفنتوس في مختلف البطولات، وأحرز هدفًا واحدًا.

وكان دوغلاس، قد سافر إلى باريس بدون استئذان جوفنتوس، لحضور الحفل الذي أقامه مواطنه نيمار، لاعب سان جيرمان الفرنسي، احتفالاً بعيد ميلاده، بعد ساعات من حادث السير الذي تعرض له كوستا في تورينو.

وقد أثارت تلك الواقعة غضب إدارة جوفنتوس، وتحدثت تقارير عن أن إدارة البيانكونيري ستعقد اجتماعا مع دوغلاس كوستا ووكيله، لمناقشة تصرف اللاعب.