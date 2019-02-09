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لحسن يغادر تدريبات ملقا مصابا :

9 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 43 زيارة

كشفت صحيفة “إل ديمساركي” الإسبانية أمس الجمعة، أن لاعب الخضر السابق مهدي لحسن غادر تدريبات فريقه ملقا مصابا، وكشفت “ال ديسماركي” أن لحسن عانى على مستوى الساق وتوجه مباشرة نحو عيادة النادي، ولم تشر التقارير الإسبانية لمدى خطورة اللاعب، لكن بما أن الوقت جد ضيق فإن لحسن سيغيب عن لقاء الجولة المقبلة من دون شك، ويلاقي ملقا نادي لاس بالماس غدا الأحد في قمة الجولة الـ25 من الدرجة الثانية الإسبانية، حيث يسعى رفقاء لحسن للفوز للبقاء في منطقة الصعود .
بورقعة –ع

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