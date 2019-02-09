ماندي في التشكيلة المثالية لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا :

ضيع نادي ريال بيتيس فوزا كان في التناول وتعادل ضد ضيفه فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، رفقاء الدولي الجزائري عيسى ماندي تفوقوا حتى العشرين دقيقة الأخيرة بهدفين، لكن الخفافيش عدلوا النتيجة في آخر ثواني اللقاء ليصعبوا المهمة أكثر على رفقاء الجزائري الذين باتوا مطالبين الآن بالفوز في الإياب لأجل التأهل، اللقاء عرف مشاركة ماندي في تسعين دقيقة، حيث قدم الدولي الجزائري مستويات أكثر من رائعة وكان من أحسن لاعبي اللقاء، موقع “هو سكورد” المختص في الإحصائيات نشر يوم أمس تشكيلة النصف نهائي والتي عرفت تواجد المتألق الجزائري في قلب الدفاع، بعد أن نال تقييما وقدره 7.76 كأعلى تقييم بين كل المدافعين الذين لعبوا هذا الدور من أندية فالنسيا، البارصا وأيضا ريال مدريد .

بورقعة –ع

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