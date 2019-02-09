مبولحي يوقف الفيحاء ويقدم خدمة لمجاني :

انتهى لقاء الفيحاء ضد ضيفه الاتفاق والذي جرى أمس الجمعة في الدوري السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، اللقاء عرف مشاركة رايس وهاب مبولحي في تسعين دقيقة وكعادته منذ بداية الموسم قدم مستوى مميزا جدا وصد العديد من الكرات، حتى أن الهدف الوحيد الذي دخل مرماه لم يكن من لاعبي الفيحاء بل من مدافعه كيش، النتيجة وإن لم تسعد الفريقين إلا أنها أسعدت كثيرا نادي أحد ولاعبه الجزائري كارل مجاني، حيث كان أحد قد حقق الفوز على حساب الفيصلي برباعية ليقترب بذلك من منطقة الأمان أكثر فأكثر والتي لم تعد تبعد سوى خمس نقاط بعد أن كانت 10 قبل جولتين .

بورقعة –ع

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