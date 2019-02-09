مجاني يصنع الحدث في السعودية :

عبرت جماهير نادي أحد السعودي عن إعجابها الكبير بالصفقة التي قامت بها الإدارة بعد تعاقدها مع المدافع الدولي الجزائري كارل مجاني في الميركاتو الشتوي قادما من نادي طرابزون سبور التركي، فلاعب الخضر السابق الذي شارك في ثلاث مواجهات حتى الآن مع ناديه الجديد تمكن من تسجيل هدف وساهم أول أمس في الفوز الكبير المحقق على الفيصلي برباعية كاملة مقابل هدف وحيد، بعد أن كان وراء تمريرة الهدف الرابع، فمجاني بحسب أنصار نادي أحد الذي يصارع من أجل البقاء مع كبار الدوري السعودي منح الآمان للخط الخلفي رفقة اللاعبين الجدد ووظف خبرته الكبيرة في منح القوة للفريق الذي يسير للخروج من منطقة الخطر بتوالي نتائجه الإيجابية.

ب-ب

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