ميسي يتفوق على كريستيانو ونيمار في سباق مالي :

أثبت الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني تفوقه على نجوم الكرة الأوروبية في سباق مختلف.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير بالفيديو، عن قائمة تضم أعلى اللاعبين تقاضيا للرواتب الشهرية في أوروبا.

وتصدر ميسي القائمة براتب شهري قيمته 8.3 مليون يورو، يليه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي (4.7 مليون يورو)، ثم أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد (3.3 مليون يورو)، ثم نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان (3.06 مليون يورو)، يليه زميله السابق بصفوف برشلونة لويس سواريز (2.9 مليون يورو).

وفي المركز السادس يحل غاريث بيل جناح ريال مدريد براتب شهري قيمته 2.5 مليون يورو، يليه فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة (2.3 مليون يورو)، أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد (2.28 مليون يورو)، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (1.73 مليون يورو)، ثم مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي 1.6 مليون يورو.