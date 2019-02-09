ميلان يبدأ خطوات تحصين نجمه :

يسعى ميلان، لتمديد عقد نجمه، في ظل الرغبة المتبادلة من الطرفين، بهذا الخصوص.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن ميلان يعمل على تمديد ارتباطه بالنجم الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو، والذي ينتهي عقده في جوان 2022، لاسيما وأن اللاعب يشعر بالارتياح في الروسونيري.

وأضاف أن ميلان يهدف إلى تجديد عقد سوسو حتى عام 2024، مضيفة بأن النادي ينوي رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 60 مليون يورو.

وختم الموقع بأن المحادثات الأولى بين الإدارة ووكيل اللاعب بدأت بالفعل.

يذكر أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب حاليا، يقدر بـ38 مليون يورو.