نابولي لم يحسم صفقة بن ناصر بعد وآرسنال هو السبب :

كشفت تقارير إنجليزية أمس الجمعة أن إدارة نادي نابولي لم تحسم صفقة بن ناصر بعد، فرغم التأكيدات الكثيرة على إتمام الصفقة ومنها تصريح رئيس إيميولي فابريسيو كورسي، إلا أن الأمور مازالت مجرد تصريحات واتصالات لم تتعد بعد لأن تكون اتفاقا نهائيا، موقع “دايلي كانون” البريطاني كشف يوم أمس أن سبب المشكل هو نادي آرسنال لأنه ولغاية يوم أمس لم يرد على مراسلة نادي إيمبولي بشأن السماح له ببيع اللاعب، وكما أشرنا إليه في أعداد كثيرة سابقة فإن إدارة آرسنال تملك الحق أولا في شراء بن ناصر، وفي حال رفضت فإن النادي يمكنه بيعه، لكن ولغاية يوم أمس لم تقل إن كانت تريد شراء اللاعب أم لا .

ماذا ينتظر نادي آرسنال ؟ وهل يريد شراء اللاعب فعلا؟

ما قامت بها إدارة آرسنال من مماطلة في إرسال ردها لإيمبولي بشأن بيع بن ناصر من عدمه يعني أمورا كثيرة، فبحسب الإعلام الإنجليزي فإن إدارة آرسنال ربما تفكر في شراء اللاعب، لكنها لم تتخذ القرار بعد، ولذلك فضلت التريث والمماطلة حتى اتخاذ قرارها نهائي، إدارة آرسنال الحالية تعرف بن ناصر وقدراته جيدا، ولذلك ترى أن ضياعه لصالح نابولي يمكن أن يكون خسارة كبيرة، لكن هذا لا يعني في المقابل الرغبة في شرائه، لأن إدارة آرسنال صرحت في وقت سابق أنها لا تملك الأموال لشراء اللاعبين ولذلك ستعمد لمبدأ الإعارة وشراء اللاعبين الأحرار فقط .

تألق رغم السقوط في العاصمة روما

أشادت الصحافة الإيطالية يوم أمس كثيرا بمستوى لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر وهذا بعد تألقه اللافت جدا في لقاء لازيو، اللقاء انتهى بسقوط بن ناصر وبقية زملائه بهدف وحيد من دون رد وهي خسارة قد تعني دخولهم منطقة الهبوط بشرط فوز نادي بولونيا يوم غد، بن ناصر كان مميزا جدا في كل شيء في الثنائيات وفي السيطرة على الكرة وفي دقة التمريرات وحتى في الكرات الهوائية رغم قصر قامته، حيث قالت التقارير أنه كان شرسا في الوسط ونظم اللعب بشكل أكثر من رائع .

حطم رقما مميزا في الدوري هذا العام

الإشادة ببن ناصر امتدت لموقع “هو سكورد” العالمي أيضا، حيث نشر هذا الأخير خبرا على موقعه قال فيه أن بن ناصر حطم رقما مميزا هذا الموسم، حيث يعتبر أول لاعب في الكالتشيو هذا العام ينجح في الاستحواذ على الكرة في النصف الأمامي من الملعب 14 مرة، بن ناصر يكون قد أبهر الكل وأثبت مرة أخرى أن مستواه يسمح له باللعب في فريق أحسن من إيمبولي، وربما يكون هذا النادي هو نابولي الذي يقال أنه اتفق معه بشكل نهائي .

بورقعة –ع

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