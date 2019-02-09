هني: ” أعرف أن المنتخب يعج باللاعبين الرائعين لكني أرغب في لعب كأس إفريقيا”

عاد لاعب الخضر سفيان هني للظهور من جديد، حيث أدلى بتصريح لموقع “سبور” الروسي تكلم فيه عن عديد المحاور، هني تحدث بإسهاب عن بدايته وتكلم أيضا عن مرور عام كامل عن تواجده في سبارتاك، حيث قيم الوضع حين قال: ” بدايتي كانت صعبة لقد عانيت من مشاكل كثيرة مع المدرب السابق كاريرا لكن الوضع تحسن الآن، صرت ألعب بانتظام ومتأقلم مع وضع الفريق، عانيت أيضا من مشاكل كثيرة مع الأنصار والصحافة، والكثير من الأمور لكن الأوضاع صارت أحسن الآن”.

“مشاكلي كانت سببا في غيابي عن الخضر وتفهمت قرارات بلماضي”

المشاكل التي تحدث عنها هني في عامه الأول مع سبارتاك أثرت كثيرا على مستواه، حتى أنه كشف أنها كان سببا في غيابه عن المنتخب الوطني، فحين سئل عن غيابه عن الخضر في الفترة الأخيرة قال: ” لقد عانيت من مشاكل كثيرة مع المدرب السابق، لم أكن ألعب بانتظام وهذا سبب غيابي عن الخضر، الناخب الوطني جمال بلماضي كان صريحا وقال أنه لن يستدعي أي لاعب لا يشارك وهو ما حدث معي” .

وضعي تحسن كثيرا وآمل أن أحظى بالتفاتة بلماضي”

الحديث عن المشاكل والأمور السيئة التي حدثت لهني كان بصيغة الماضي، هني قال أن كل ما حدث له سابقا صار ماضيا وأن وضعه الحالي أحسن بكثير وأن الناخب الوطني يجب أن يعلم بذلك ” الآن الأمور تحسنت كثيرا، صرت ألعب بشكل جديد ووضعي في تحسن مستمر مع تغير الوضع ( قدوم مدرب جديد )، يجب أن يكون بلماضي على إطلاع على وضعي، لأني أريد أن أكون جزءا من المنتخب الوطني في أسرع وقت ممكن” .

“المنتخب يضم الكثير من اللاعبين المميزين في منصبي لكني مصمم على لعب الكان”

في الأخير تحدث هني عن المنافسة الكبيرة الموجودة في المنتخب، حيث قال أن الأمور لن تكون سهلة عليه، لأن المنتخب يضم الكثير من اللاعبين، لكن رغم ذلك قال أنه يملك الرغبة العارمة للعب الكان، وفي هذا الشأن قال: ” المنتخب الوطني يضم الكثير من اللاعبين، هناك براهيمي وبن زية وأيضا فيغولي هناك لاعبون كثر، أنا ألعب في مركز وسط الميدان وأميل على الجهة اليسرى وأملك رغبة كبيرة في لعب منافسة كأس إفريقيا حتى وإن كانت الأمور صعبة” .

بورقعة –ع

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