أجويرو يعادل ثلاثيات أيقونة البريميرليغ :

أكرم نجم مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، وفادة ضيفه تشيلسي، بثلاثية “هاتريك” من أصل 5 أهداف وقع عليها الفريق السماوي، مساء اليوم الأحد، في المباراة الجارية على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت أهداف أغويرو الثلاثة في الدقائق 13 و19 و56 (من ركلة جزاء).

ووفقاً لإحصائيات موقع “سكواوكا”، فإن أجويرو سجل ثلاثيته رقم 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مهاجم بلاكبيرون روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق، ألان شيرر، أحد أساطير البريميرليغ.

ودخل النجم الأرجنتيني تاريخ النادي السماوي من أوسع الأبواب أمام تشيلسي، بعدما بات الهداف التاريخي للسيتي في الدوري الإنجليزي، برصيد 160 هدفًا، بفارق هدفين أمام ثنائي السيتزينز السابقين تومي جونسون (1930-1930) وإريك بوك (1928-1939).