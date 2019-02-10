الخضر قد يواجهون قطر لتحضير كان مصر :

كشفت مصادر موثوقة، أن المنتخب الوطني الجزائري يتجه لمواجهة بطل النسخة الأخيرة من كأس آسيا المنتخب القطري وديا في إطار تحضيرات الخضر للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا الصيف القادم في مصر، فرغم أنه لا يوجد أي اتفاق نهائي بين اتحاديتي البلدين إلا أن فكرة لعب لقاء ودي هو الثاني بين المنتخبين طرحت في اللقاء الأول الذي لعب في الدوحة وفاز فيه المنتخب المحلي بهدف دون رد، حيث أبدى القائمون على المنتخب القطري موافقتهم المبدئية في انتظار ترسيم الأمور في الأيام القادمة.

اللقاء قد يلعب في بداية جوان وقطر لتحضير كوبا أمريكا

رغم أنه لا شيء ترسم لحد الآن، إلا أن اللقاء الودي بين المنتخبين قد يلعب في بداية شهر جوان في إطار تحضيرات المنتخبين المقلبين على لعب منافستين غاية في الأهمية، فالمنتخب الجزائري بقيادة بلماضي للتحضير بشكل جيد لنهائيات الكان القادمة والتي يهدف إلى الذهاب بعيدا فيها ولم لا التتويج بها، في حين أن المنتخب القطري سيشارك في كوبا أمريكا التي سيكون ضيف شرفها هذه المرة رفقة اليابان، حيث يريد الظهور بوجه يليق ببطل آسيا وهو الذي سيواجه منتخبات كولومبيا، باراغواي والأرجنتين.

تربص الخضر في الدوحة يبقى قائما

أما عن مكان برمجة اللقاء الودي الثاني بين الخضر والعنابي، فهو مرشح لأن يلعب مجددا في العاصمة الدوحة، خاصة أن هناك احتمالا كبيرا جدا بإجراء تربص تحضيري لأشبال بلماضي في مركز أسباير القطري، بما أن الأجواء المناخية التي تشهدها الدوحة في ذلك الوقت ستكون مشابهة تماما لما سيكون في مصر مستضيفة الدورة، وهو ما سيسهل على المنتخبين برمجة اللقاء قبل شد القطريين الرحال إلى البرازيل والخضر إلى مصر.

كل شيء سيتحدد بعد 12 أفريل

ربط الفاف لعديد الاتصالات مع بعض الاتحاديات لبرمجة لقاءات ودية يبقى في إطار التحضير مسبقا، فالفاف اتفقت مع اتحاديتي السينغال وكوت ديفوار على لعب لقاءين وديين شريطة أن لا يقعا في نفس المجموعة واتفقت مبدئيا مع قطر، ليبقى ترسيم مكان التربص واللقاءات الودية مرهونا بما ستسفر عنه عملية القرعة الخاصة بالكان والتي ستجرى يوم 12 أفريل بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث سيتحدد مكان التربص على طبيعة المدينة التي تحتضن المجموعة واللقاءات الودية على طبيعة المنافسين.

ب-بكوش

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