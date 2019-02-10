المنتخب الأولمبي ضحية فجوة العلاقات بين الرابطة و”الفاف”

كان قد اتهم رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار من قبل، خلال تصريحات متفرقة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بسبب ما سماه بمنح الصلاحيات لبعض اللجان من دون العودة إلى مكتب الرابطة، حيث كان قد انتقد خلال تصريحاته السابقة عمل لجنة برمجة مقابلات الكأس التي شكلتها “الفاف”، والتي قال الناطق الرسمي السابق لجمعية الشلف بأنها لا تتواصل على الإطلاق مع مكتبه، رغم أن هيئته هي المسؤولة عن مباريات البطولة المحترفة من درجتها الأولى والثانية.

تربص المنتخب الأولمبي ألغي بسبب الخلط في البرمجة

من بين الأمور السلبية التي كان مدوار قد تحدث عنها من قبل، هي عدم تواصل الهيئات المعنية ببرمجة اللقاءات في جميع المنافسات مع بعضها البعض، حيث راح تربص المنتخب الوطني الأولمبي الذي كان من المقرر أن يجرى بين يومي الـ4 والـ7 من شهر فيفري الجاري، قبل أن يلغى لأسباب لم تتحدث عنها الاتحادية علنا لكنها واضحة للعيان بأن الخلط في البرمجة هو سبب إلغاء هذا التربص الخاص بالمنتخب الأولمبي الذي كان مقررا بداية الشهر الجاري.

موقع “الفاف” لم يعلن عن الإلغاء

اكتفى مسؤولو “الفاف” بإبلاغ اللاعبين الذين كانوا معنيين بتربص بداية شهر فيفري الجاري هاتفيا فقط، ومن دون إرسال الدعوات لهؤلاء اللاعبين إلى إدارات أنديتهم، ما يعني بأن التربص غير مبرمج كما كان متفقا عليه من قبل، موقع الرابطة اكتفى بالإعلان عن موعد التربص القادم لذات الفئة من المنتخب الوطني الجزائري.

..وتطرق فقط لموعد التربص القادم

في المقابل، فقد تطرق موقع الرابطة إلى موعد التربص القادم المزمع إجراؤه بين تاريخي 13 و20 من شهر فيفري القادم بمركز سيدي موسى بالعاصمة، حيث اكتفت الرابطة بهذا الإعلان من دون التنويه للإلغاء أو الحديث عن التربص السابق الذي كان مقررا بداية الشهر الجاري.

رؤساء الأندية احتجوا بشدة على هذا التربص

أكدت مصادر مطلعة، بأن السبب الرئيسي من وراء هذا التأجيل يعود للاحتجاجات الكبيرة من قبل رؤساء الأندية الذين يرفضون في هذا الظرف بالذات من البطولة أن يتركوا لاعبيهم يغادرون الفريق، والالتحاق بتربص المنتخب الأولمبي، على اعتبار أن المرحلة الحالية تعتبر منعرجا حاسما في موسم العديد من الأندية المعنية بمنح لاعبيها للمنتخب الوطني الأولمبي.

..وعن فجوة العلاقات بين الرابطة و”الفاف”

كما تساءل العديد من رؤساء الأندية عن فجوة العلاقات الموجودة بين الرابطة الوطنية لكرة القدم المهتمة خاصة بشؤون كرة القدم المحلية، والاتحادية الجزائرية التي تسهر أكثر على شؤون المنتخبات الوطنية، معتبرين بأن هذه الفجوة في التواصل بين الهيئتين سبب الدربكة والخلط الموجود على مستوى البرمجة، والذي حتما ستذهب الأندية الوطنية ضحية له، خاصة بالنسبة للأندية التي تنافس على عدة جبهات كما كان عليه الحال من قبل في برمجة مباراة النصرية في نفس تاريخ خرجاتها الإفريقية.

م.دحوي

مرتبط