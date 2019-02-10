بلفوضيل يوقع ثنائية ضد دورتموند ويرفع رصيد أهدافه هذا الموسم إلى ستة :

لم يكن متصدر الدوري الألماني بوروسيا دورتموند محظوظا بالمرة حين التقى لاعب الخضر إسحاق بلفوضيل وهو في أحسن أوقاته، حيث قاد الجزائري ناديه هوفنهايم لتعادل ثمين جدا ومثير بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الجولة الـ21 من البوندسليغا، الجزائري بدأ اللقاء من دكة البدلاء وانتظر لغاية بداية الشوط الثاني، حيث زج به المدرب بعد أن أيقن أن تشكيلته الأساسية لن تقدم ما هو منتظر منها، دخول الجزائري كان موفقا جدا، حيث تمكن من توقيع هدفين في الدقيقتين الـ75 والـ88 مع هدف لزميله كادبراك .

سجل 6 أهداف في أربعة لقاءات فقط وثاني ثنائية للجزائري

بثنائيته يوم أمس في مرمى دورتموند يكون بلفوضيل قد رفع رصيده لستة أهداف في الموسم الحالي، هذا الرصيد لا يبدو كبيرا، لكن إذا علمنا أن إسحاق لعب فقط 9 لقاءات كأساسي فإن ذلك سيعني أن رقمه جد مميز، إسحاق بلفوضيل لعب هذا الموسم 15 لقاء في المجموع، لكنه سجل أهدافا في أربعة لقاءات فقط بواقع هدف في مرمى هانوفر، ثنائية في مرمى شتوتغارت، هدف في مرمى فولوسبورغ وثنائية يوم أمس ضد بوروسيا دورتموند، إضافة إلى أهدافه الستة في الدوري تمكن بلفوضيل من توقيع هدف في دوري أبطال أوروبا ضد السيتي، من دون أن يسجل أهدافا في الكأس المحلية، ما يعني أن رصيده العام 7 أهداف في الموسم .

كسب بعض النقاط وأكد أحقيته بمركز مع الخضر

ولأننا في فترة حساسة تسبق تربص مارس المقبل ولقاءي تونس وغامبيا، فإن تألق أي لاعب لا بد أن يرتبط بالمنتخب الوطني، بلفوضيل يكون قد أكد على أحقيته بمركز مع الخضر خاصة أن معدله ليس سيئا بالمرة، كما أنه أحسن بكثير من معدلات بعض اللاعبين في صورة سليماني مثلا، بلفوضيل سيحاول أن يعزز أرقامه من دون شك، لأن اللعب للخضر لن يكون سهلا، خاصة أن بلماضي لديه الكثير من الحلول في مركز قلب الهجوم سواء محليا أو من أوروبا في صورة نعيجي، درفلو، سليماني، من دون نسيان بونجاح طبعا الهداف الجديد للمنتخب الوطني .

بورقعة-ع

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