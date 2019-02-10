بن رحمة يسقط أمام نوتيغهام في غياب قديورة :

نجح نادي نوتينغهام فوريست في تحقيق الأهم بإبقاء النقاط الثلاث على ملعبه عندما استقبل نادي برينتفورد لحساب الجولة الواحدة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (شامبين شيب) وفاز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، اللقاء الذي جمع فريقين يضمان لاعبين جزائريين على الورق عرف مشاركة السعيد بن رحمة من جانب الزوار كأساسي مثلما جرت عليه العادة، غير أنه لم يكن موفقا، وهو ما جعل مدربه يستبدله في الدقيقة 63 بعد مستواه المتوسط الذي نال بموجبه علامة 6.6 من موقع “هوسكورد”، أما من جانب الفوريست فقد غاب قديورة نهائيا عن قائمة اللقاء وبحسب التقارير الإعلامية المقربة من النادي فالغياب يعود لسبب فني وخيارات المدرب مارتن نويل.

ب-ب

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