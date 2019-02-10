بن ناصر: “لا أفكر في العروض والكلام الكثير عن رحيلي لن يؤثر علي”

أدلى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بتصريحات للإعلام الإيطالي تكلم فيها عن الأخبار الكثيرة التي تربطه بالرحيل مع نهاية الموسم، إسماعيل بن ناصر قال أن كل الأخبار التي تتحدث عن رحيله لا تعنيه ولا تؤثر على تركيزه، حين قال: ” تركيزي منصب فقط عل مساعدة إيميولي على البقاء، لا أفكر أبدا في الرحيل والأخبار التي تتكلم عن ذلك لن تؤثر علي”، وتداولت الصحافة الإيطالية بقوة في الأسبوعين الأخيرين أخبارا عن اتفاق بن ناصر مع ناديه الجديد، لكن يبدو أن الجزائري لا يأبه بكل ما يكتب عنه .

احترافية من بن ناصر أم عدم وجود عروض حقيقية بالفعل؟

الإعلام الإيطالي تكلم يوم أمس عن مستويات بن ناصر المميزة وربطها مع الرحيل، حيث يقدم الجزائري مستويات باهرة جدا رغم أنه ضمن مستقبله في فريق آخر ( بنسبة كبيرة نابولي )، حيث لا يتوانى في مساعدة النادي الذي يلعب له لغاية الآن، لكن طرفا آخر يكون قد فند كل الأخبار التي تكلمت عن رحيله، وقال أن بن ناصر مازال مرتبطا وصراعه على البقاء هو صراع حقيقي من أجل الحياة، هذا وكانت أغلب الصحف الإيطالية قد تحدثت عن انتقال بن ناصر صوب نابولي وهناك حديث عن عقد موقع بالفعل، في انتظار معرفة ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا .

بورقعة-ع

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