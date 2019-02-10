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بولاية وأوكيدجا يحكمان قبضتهما على صدارة الليغ 2 :

10 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 38 زيارة

عاد لاعبا الخضر فريد بولاية وألكسندر أوكيدجا بنقطة ثمينة جدا في تنقلهما للقاء لونس حين انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، النقطة التي عاد بها الثنائي الجزائري أراحتهم كثيرا في الصدارة، حيث أبعدتهم عن الملاحق براست بأربع نقاط وعن الثالث لوريون بسبع نقاط كاملة، اللقاء عرف مشاركة أوكيدجا في تسعين دقيقة، حيث قدم مستوى مميزا، في حين لعب بولاية 88 دقيقة وقدم مستوى مميزا، من جانب لونس هذه المرة شارك الدولي السابق وليد مسلوب أساسيا وحمل شارة القيادة ولعب تسعين دقيقة، حاول فيها مساعدة فريقه على الفوز لكنه لم يتمكن من ذلك .
بورقعة-ع

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