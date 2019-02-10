بونجاح هداف في لقاء ودي مع السد :

خاض نادي السد القطري أمس السبت لقاء وديا جمعه بناد صيني في إطار تحضيراته لبداية النصف الثاني من الموسم، اللقاء عرف مشاركة الدولي الجزائري بغداد بونجاح كأساسي، وكعادته لم يخرج بغداد من اللقاء من دون أن يترك بصمة مباشرة، حيث تمكن من توقيع هدف فريقه الثاني، اللقاء انتهى بخسارة السد بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهي نتيجة غير مهمة جدا .

بورقعة-ع

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